FOLHAPRESS - Quem já tem a biometria cadastrada em órgãos estaduais de trânsito terá o registro validado ao votar nas eleições deste domingo (2).

A identificação por biometria começou a ser testada no país em 2008 e estava em expansão até 2020, quando os cadastros foram interrompidos devido à pandemia de Covid-19.

A validação deste domingo não precisará ser refeita após as eleições. Já as pessoas que não tiverem biometria nos órgãos de trânsito votarão normalmente, sem o cadastramento, e precisarão fazer o registro após as eleições.

Há relatos de filas longas e demora na votação em diferentes pontos do país.