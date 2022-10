FOLHAPRESS - Diversos locais de votação na zona sul do Rio de Janeiro registram longas filas nas eleições deste domingo (2). É o caso, por exemplo, do Sesc de Copacabana e do Clube Israelita Brasileiro do mesmo bairro, onde as filas estão dobrando os quarteirões.

Em um colégio eleitoral no banco Bradesco da rua Barata Ribeiro, uma mulher vestida com as cores do Brasil gerou confusão durante a espera, gritando que "se Lula for eleito serão quatro anos de pobreza e corrupção". Ela foi contida rapidamente por policiais militares.

Também há relatos de grande demora no Ciep Tancredo Neves, no Catete, e no Sesc do Flamengo.