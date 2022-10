FOLHAPRESS - O candidato ao governo do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), votou no início de tarde deste domingo (2) em Pelotas, na região sul do estado, no Instituto Estadual de Educação Assis Brasil.

Leite deu entrevistas pela manhã em Porto Alegre e, depois, percorreu 260 km para votar em Pelotas, cidade da qual já foi prefeito, e retornar à capital gaúcha para acompanhar a apuração.

O candidato teve ainda um contratempo. Ao jantar, na sexta-feira (30), lascou um dente molar e terá de fazer um reparo no dentista neste domingo, antes da apuração.

O candidato tucano renunciou ao governo do estado em março passado para uma tentativa de concorrer à presidência, mas, sem sucesso, resolveu concorrer à reeleição.

Conforme a última pesquisa Ipec, de sexta-feira, Leite lidera as intenções de voto com 36%. Ele é seguido de Onyx Lorenzoni (PL), com 27%, e Edegar Pretto (PT), com 18%.