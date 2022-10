BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Candidata ao Senado pelo Distrito Federal, a ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos Damares Alves (Republicanos) votou neste domingo (2) em um colégio da Asa Sul, em Brasília.

"As urnas tudo tranquilo, o povo muito feliz. Acho que o processo eleitoral aqui em Brasília está dez", disse Damares à Folha, em meio a uma campanha de descrédito contra as urnas eletrônicas e o processo eletrônico de votação liderada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL).

Damares Alves disputa a vaga com outra ex-ministra do governo Bolsonaro, a deputada federal Flávia Arruda (PL), ex-Secretária de Governo. Pesquisa Ipec divulgada no sábado (1°) apontou que Damares tem 43% dos votos válidos ante os 32% de Flávia.

"[Estou] animada. Com certeza serei vitoriosa. A pesquisa apenas mostrou que o povo aderiu a essa nova proposta, a essa nova política. Política sem ataques, sem confusão, a política de ideias. Vamos aguardar agora o resultado das urnas", disse.

Ela afirmou ainda que está confiante na vitória de Bolsonaro no primeiro turno, embora as pesquisas demonstrem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) esteja em primeiro lugar.

Segundo o Datafolha do sábado, Lula tem 50% dos votos válidos contra 36% do presidente. "Bolsonaro vai ganhar em primeiro turno. Nós estamos muito animados", declarou.