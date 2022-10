FOLHAPRESS - O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, informou neste domingo (2) que 1.019 eleitores se voluntariaram para participar do teste de integridade das urnas eletrônicas com o uso da biometria.

Esses eleitores votaram apenas uma vez, já que, no teste, eles apenas acionam a urna que está sob auditoria. O restante do procedimento é feito por servidores da Justiça Eleitoral e auditores contratados.

A análise com o uso da biometria está sendo feita em 18 estados e no DF. O uso do dado do eleitor real para acionar a urna foi um pedido das Forças Armadas.

O número de eleitores que se voluntariaram é um balanço feito até às 13h, disse Moraes em entrevista coletiva na sede do TSE, em Brasília.

A biometria está sendo usada em 56 das 641 urnas auditadas no teste de integridade. O teste consistem em comparar os resultados da urna eletrônica submetida à auditoria com a mesma eleição simulada em cédulas de papel, para verificar que o equipamento registra corretamente os votos.

O teste com a biometria precisa ser feito nas seções eleitorais. Já a análise tradicional, sem o dado do eleitor, é feita em locais indicados pelos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais).