FOLHAPRESS - Depois de votar na manhã deste domingo (2) em Campo Grande (MS), a candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, viajou para Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo) para acompanhar a votação do presidente do seu partido, Baleia Rossi.

Deputado federal e candidato à reeleição, Baleia votou no início da tarde na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP (Universidade de São Paulo).

A candidata à presidência afirmou que está otimista com o resultado das urnas e que analisará o desempenho das eleições depois do segundo turno.

Além de um agradecimento a Baleia por ter bancado sua candidatura e resistido à pressão interna para retirá-la, o gesto de Tebet solidifica a aliança com o presidente do partido, como mostrou a coluna Painel, da Folha. (Marcelo Toledo)