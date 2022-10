SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, SP (FOLHAPRESS) - Após votar na manhã deste domingo (2), em São José dos Campos (SP), o candidato ao Governo de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos) ficou quase por quase duas horas tirando selfies com eleitores na Escola Carlos Saloni.

Em uma das paradas para fotos com apoiadores, o candidato foi surpreendido por um motorista que passou e gritou "vai governar o Rio de Janeiro". Ele não respondeu.

Tarcísio é carioca e registrou seu domicílio eleitoral em São José dos Campos no final do ano passado após alugar um apartamento que pertence a um cunhado. O endereço chegou a ser questionado por adversários na Justiça Eleitoral e ainda é alvo de investigação pela Polícia Federal.

O apartamento alugado fica a cerca de 400 do Saloni, local onde votou por volta das 11h deste domingo. Durante o trajeto, que fez a pé ao lado da esposa Cristina Freitas, Tarcísio recebeu muitas manifestações de apoio. Moradores de alguns prédios pelo caminho também fizeram críticas, que gritaram "genocida" e "Bolsonaro ladrão".

Do colégio, o ex-ministro da Infraestrutura do atual governo seguiu ainda por dois quarteirões até a casa da eleitora Haidée Costa, que pintou a bandeira do Brasil no muro do imóvel em apoio a Tarcísio e ao presidente Jair Bolsonaro (PL). Além de posar para fotos no local, o candidato do Republicanos deixou uma mensagem assinada ao lado da bandeira: "Que Deus abençoe este Brasil".

"Para um estreante na eleição, chegar a uma reta final competitivo é muito gratificante. E agora, vindo votar, vendo todo esse carinho, vale muito a pena. Isso nos dá muita motivação", disse Tarcísio.

No início da tarde, Tarcísio seguiu para São Paulo onde irá acompanhar a apuração dos votos na casa de Guilherme Afif Domingos, coordenador do seu programa de governo.

"O [segundo turno] é uma outra eleição muda o tabuleiro, muda a configuração. Vamos aguardar hoje o resultado pra ver como a gente as posiciona, que conversa que a gente vai fazer, como é que a gente vai seguir em frente. Mas, de certa forma, a linha que adotamos no primeiro turno será a mesma linha do segundo", disse o candidato.

Ele não quis ratificar o otimismo de Bolsonaro, que afirmou que poderá levar 60% dos votos no primeiro turno. " O presidente é um grande líder político, tem muito carisma, é um fenômeno. Então, em função das manifestações que ele vê na rua, dá pra ficar otimista", disse.

Sobre as pesquisas, Tarcísio afirmou que os resultados confirmam que ele "caminhou" na direção correta durante a campanha. "É um resultado que nos coloca em uma posição de certo conforto de certa tranquilidade, vamos esperar hoje pra ver com muita atenção muita cautela, mas avalio que o trabalho foi muito bem feito nesse período por isso o nosso otimismo a gente tá bastante confiante."