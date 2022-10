Agência Brasil - Banner eleições 2022

Com 41% das urnas do Distrito Federal apuradas, Ibaneis Rocha, do MDB, está na frente com 49,84% dos votos válidos para governador. Leandro Grass, do PV, está em segundo lugar, com 26,33% dos votos válidos.

Ibaneis, 51 anos, nasceu em Brasília, é advogado e o atual governador do Distrito Federal. É formado em direito pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília (Ceub), fez pós-graduação em direito processual do trabalho e direito processual civil. Fez carreira na advocacia e chegou a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal (OAB-DF). Em 2018, estreou na política como candidato ao governo do DF e venceu as eleições no segundo turno. A vice na chapa é a deputada federal Celina Leão (PP-DF).

Leandro Grass, 37 anos, nasceu em Brasília é professor, concluiu bacharelado em sociologia e licenciatura em ciências sociais pela UnB. É mestre em desenvolvimento sustentável pelo Centro de Desenvolvimento Sustentável da UnB e já atuou como pesquisador nas áreas de sociologia do desenvolvimento, políticas públicas e participação social. Em 2018, foi eleito deputado distrital pela Rede Sustentabilidade. Este ano é candidato a governador do DF pela federação PT-PCdoB-PV. A professora Olgamir Amancia (PC do B) será vice na chapa.

