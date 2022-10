BRASÍLIA, DF (FOLHAPRES) - O presidente do TRE-DF (Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal) reconheceu que brasileiros enfrentaram dificuldades para votar em alguns países devido às longas filas, e dividiu a responsabilidade com o Itamaraty.

Em Berlim, eleitores relataram espera de até quatro horas. Outras cidades da Europa, como Lisboa, Londres, Paris e Milão, também registraram longas filas. Mais de 697 mil brasileiros estavam aptos para votar em cempaíses para presidente da República.

"O Itamaraty tem a responsabilidade de fazer o transporte dessas urnas. Ele que organiza a logística local, arruma as salas, as seções, requisita as pessoas que vão trabalhar no país. A administração é por conta do Itamaraty", afirmou o presidente do TRE-DF, Roberval Belinati.

"Infelizmente, nós tivemos problemas. Teremos que corrigir no futuro", complementou o desembargador, afirmando que o tribunal disponibilizou R$ 10 milhões para organizar o pleito no exterior. O TRE-DF é responsável pelo envio e preparo das urnas eletrônicas.

"Em Lisboa, algumas urnas quebraram e os eleitores tiveram que votar em cédulas de papel. Tivemos uma ocorrência de um mesário que estava pedindo voto para determinado candidato. E, o mais grave, os mesários fizeram greve. Os responsáveis pela embaixada em Lisboa tiveram que requisitar pessoas para substituir os mesários. Nós tivemos problemas em Lisboa, realmente", disse Belinati.

A votação na cidade chegou a ser prorrogada por três horas. Segundo o presidente do TRE-DF, os mesários que se recusaram a trabalhar são servidores da embaixada brasileira.

Além disso, em um dos locais, um homem que se identificou como eleitor do presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou votar duas vezes.

A tentativa de fraude foi imediatamente identificada e os votos da urna foram descartados. A votação ficou paralisada por cerca de uma hora e os eleitores que tiveram os votos invalidados puderam votar de novo usando cédulas de papel.