Divulgação Lorene Fiqueiredo/Paula Duarte. Divulgação Marcus Pestana - Candidatos ao Governo de Minas Gerais votaram em Juiz de Fora

Os candidatos ao Governo de Minas Lorene Figueiredo (PSol) e Marcus Pestana escolheram o turno da manhã para votar em Juiz de Fora. Lorene votou às 9h30 na Escola Municipal Tancredo Neves, no Bairro São Pedro. Marcus Pestana votou no mesmo horário, na Associação dos Cegos, na Avenida dos Andradas.

Lorene avaliou positivamente a campanha, destacando as discussões que o PSol trouxe para o debate político. “Nós pautamos temas muito importantes para os mineiros e nenhuma outra candidatura poderia cumprir, que é a fome, o estrangulamento das contas públicas pelo atual governo, a questão da mineração e da destruição ambiental, pautar a questão da violência contra a mulher e o combate às opressões.”

Marcus ressaltou o clima de liberdade do dia de votação e a importância do compromisso com a democracia e com o processo eleitoral. “Todos ganham na campanha e é um momento de convívio, de troca de ideias e eu sempre saio (de uma campanha) melhor do que eu entrei.A eleição se deu num ambiente de total liberdade e, portanto, todos sem exceção têm que reconhecer os resultados, do que eu chamo de pronunciamento soberano da população”, disse.

Prefeita votou no Centro

A Prefeita Margarida Salomão votou por volta das 10h, no Colégio Machado Sobrinho, no Centro. No registro feito para suas redes sociais, Margarida destacou o cumprimento do dever cívico do voto e destacou a necessidade de paz e projetos de desenvolvimento para a região e para o país.