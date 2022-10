Agência Brasil - Banner eleições 2022

Com 13,2% das urnas apuradas para as eleições presidenciais, Jair Bolsonaro (PL) está na frente com 48,35% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está em segundo lugar, com 42,87% dos votos válidos.

Simone Tebet (MDB) aparece em terceiro, com 4,53%, Ciro Gomes (PDT) está em quarto, com 3,06%.

