SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase duas horas após o horário de encerramento da votação, ainda há eleitores maranhenses esperando na fila para votar em São Luís e Bacabal. A informação foi divulgada pela presidente do Tribunal Regional Eleitoral, Angela Salazar.

Segundo a magistrada, o crescimento do colégio eleitoral maranhense e a abstenção abaixo do esperado explicam as filas.

"Saímos de 4,5 milhões de eleitores na última eleição para pouco mais de cinco milhões aptos a votar. Isso, somado a alguns problemas pontuais, explica porque ainda há sessões com votação em aberto", disse a jornalistas em entrevista encerrada por volta das 18h40.