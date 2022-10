BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O deputado distrital Fábio Félix (PSOL), que concorre à reeleição, é o parlamentar mais votado na história da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ele obteve 49 mil votos, quase cinco vezes mais do que em 2018, quando disputou pela primeira vez.

O recorde anterior era do empresário Luiz Estevão, eleito com 50 mil votos em 1994 pelo PP.

Félix se declara o "primeiro parlamentar orgulhosamente gay eleito no Distrito Federal", e focou sua campanha no ativismo LGBTQIA+. O deputado é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do DF.

Em 2018, o assistente social foi o único candidato do PSOL eleito para a Câmara Legislativa, com 10.995 votos. Neste ano, o terceiro colocado na disputa é o ativista Max Maciel, também do PSOL, com 34 mil votos.

Nas redes sociais, o deputado agradeceu aos eleitores. "Eu só tenho a agradecer cada uma e cada um de vocês que confiaram e legitimaram todo o trabalho incansável que fizemos na Câmara Legislativa do Distrito Federal, nos últimos quatro anos, a favor da população de todo o DF", escreveu.