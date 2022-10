MACAPÁ, AP (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Macapá Clécio Luís (Solidariedade) venceu neste domingo (2) as eleições e vai comandar o estado do Amapá, projeta o Datafolha. Com 71,72% das urnas apuradas, ele aparece, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), à frente do candidato Jaime Nunes (PSD), por 53,18% contra 43,11%.

Gilvam Borges (MDB) também participou da disputa, assim como os candidatos Gesiel de Oliveira (PRTB) e Gianfranco (PSTU).

Clécio vem de uma campanha apoiada pelo atual governador Waldez Góes (PDT) e pelo senador Davi Alcolumbre (MDB). O PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, faz parte da coligação --o que não impediu o PT, de Lula, de declarar apoio ao candidato no estado.

Durante a campanha, Clécio apresentou como principais propostas de governo a valorização do profissional da educação e o fortalecimento da educação no estado, a exemplo da construção, reforma e revitalização de escolas indígenas estaduais dentro de territórios no Oiapoque e Parque do Tumucumaque, no norte do Amapá.

Já na saúde, o candidato se comprometeu em entregar um novo Hospital de Emergências, considerado um dos maiores gargalos da saúde pública no estado, sendo inclusive alvo de matérias nacionais no período da pandemia de Covid-19, expondo a falta de medicamentos básicos e leitos, além da completa falta de estrutura.

De origem paraense e formado em geografia pela Ufap (Universidade Federal do Amapá), Clécio Luís Vilhena Vieira iniciou sua carreira na vida pública dentro do movimento estudantil e mais tarde no movimento sindical.

Em 1989 filiou-se ao PT e foi eleito vereador de Macapá, em 2004. Em 2005, migrou para o PSOL.

Já em 2008 foi reeleito vereador. Em 2018, ganhou as eleições municipais na capital pelo PSOL, onde permaneceu até 2020.

Em 2012 venceu a eleição para Macapá contra o então prefeito Roberto Góes (PDT). Foi a primeira vez que o PSOL teve um candidato a prefeito eleito em uma capital. Permaneceu na gestão municipal até o ano de 2020.

O empresário e candidato Jaime Nunes é natural de Macapá e é ex-vice do atual chefe de governo, Waldez Góes, que declarou apoio a Clécio Luis.

Bacharel em direito pelo Centro de Ensino Superior do Amapá e pós-graduado em administração, Nunes é considerado um dos maiores empresários do Amapá, atuando no setor de varejo há mais de 40 anos e presidiu diversas instituições relacionadas ao comércio no estado.

Após vencer a última eleição para o governo do Amapá, ao lado de Waldez, em 2019, Nunes rompeu com governador.

Em sua campanha, o candidato ressaltou a preocupação com a saúde, especificamente com os pacientes com câncer, se comprometendo a implantar a quimioterapia e aumentar os atendimentos em radioterapia no Amapá.

Já na educação uma das promessas de campanha é ampliar e fortalecer o modelo de escola integral, além de aumentar investimentos em infraestrutura e promovendo capacitações extracurriculares com intuito de preparar os jovens para o mercado de trabalho.