O candidato Wanderlei Barbosa (Republicanos) venceu a disputa ao governo do Tocantins com 58,17% dos votos válidos. Ronaldo Dimas (PL) ficou em segundo lugar, com 22,79% dos votos válidos.





Até agora foram apurados 94,67% das urnas.





Wanderlei Barbosa tem 58 anos e é o atual governador do estado. Já foi vereador de Porto Nacional (TO) e também da capital, Palmas. Já foi deputado estadual por duas vezes. Assumiu o comando de Tocantins após renúncia de Mauro Carlesse. O vice da chapa é o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), 65 anos.





