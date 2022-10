SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O empresário Jorge Seif (PL), ex-secretário da pesca do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), foi eleito senador por Santa Catarina.

Seif, 45, nasceu no Rio de Janeiro, mas a família dele atua no setor da pesca industrial em Santa Catarina. Seif esteve no governo Bolsonaro desde o início, em 2019, deixando o cargo apenas quando se licenciou para disputar a eleição. Ele nunca havia ocupado um cargo eletivo.

Próximo da família de Bolsonaro, Seif chegou a ser apelidado de "filho 06" do presidente. Ele participou de algumas transmissões semanais ao vivo de Bolsonaro, ao longo da gestão, e esteve com ele em eventos de campanha em Santa Catarina.