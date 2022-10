BRASÍLIA, DF (UOL/FOLHAPRESS) - O atual vice-presidente, Hamilton Mourão (Republicanos), foi eleito senador pelo Rio Grande do Sul. Com mais de 95% das urnas apuradas, Mourão já soma 2.477.042 votos, ou 44,3% dos válidos.

Ele superou Olívio Dutra (PT), que até agora tem cerca de 37%, e Ana Amélia Lemos (PSD), que registra 16,4%.

Gaúcho de Porto Alegre, Antonio Hamilton Martins Mourão ingressou no Exército em 1972, onde atuou por 46 anos. O pai dele também fez carreira militar e chegou a ser coronel.

O atual vice-presidente foi instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras, localizada em Resende (RJ), que é a única escola de formação de oficiais combatentes do país. Mourão foi ainda assessor de estado-maior de Grandes Unidades e Grandes Comandos nas Regiões Sul, Centro-Oeste e Amazônica, e trabalhou no Gabinete do Comandante do Exército, em Brasília.

Também foi comandante do 27º Grupo de Artilharia de Campanha, em Ijuí (RS). Como militar, Mourão participou de missões no exterior como observador militar, em Angola (1996 - 1997) e na Venezuela (2002 - 2004).

Deixou o serviço militar em 2018, assumindo a presidência do Clube Militar no Rio de Janeiro. Permaneceu no cargo até ser confirmado como candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, que venceu as eleições daquele ano.

Durante seu período como vice-presidente, se destacou por ser uma voz mais moderada dentro do governo Bolsonaro. Diferente do presidente, divulgou que se vacinou para a covid-19, em março de 2021, quando afirmou: "fiz minha parte".

No entanto, durante a sua campanha ao Senado, Mourão se mostrou alinhado às ideias do presidente, lançando críticas ao STF, especialmente sobre a restrição aos decretos que flexibilizaram a posse e a compra de armas de fogo e munições.