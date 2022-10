CAMPO GRANDE, MS (FOLHAPRESS) - A avenida Afonso Pena, a principal de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, foi tomada por bolsonaristas vestidos de verde e amarelo após o candidato Capitão Contar (PRTB) fechar o primeiro turno em primeiro lugar na corrida pelo comando no estado.

Seja com cadeiras ou toalhas, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) e de Contar também foram em peso em carros e até caminhões para a via, com buzinaços, fogos e muitas músicas de apoio a Contar e Bolsonaro.

Adversário no 30 de outubro de Eduardo Riedel (PSDB), Contar é aguardado por apoiadores em seu comitê, localizado também na avenida Afonso Pena, em frente ao Bioparque Pantanal.