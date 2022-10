SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O documentário "Salvatore: Shoemaker of Dreams", que conta a história baseada na autobiografia do designer de sapatos italianos Salvatore Ferragamo, estreia no dia 13 de outubro no Feed Dog Brasil: Festival Internacional de Documentário de Moda, no Espaço Itaú de Cinema Augusta, em São Paulo.

A direção é de Luca Guadagnino, mesmo realizador de "Me Chame Pelo seu Nome".

A sexta edição do festival ainda vai realizar uma masterclass com o estilista Isaac Silva e um encontro com o figurinista João Pimenta.