SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Guilherme Boulos (PSOL) ocupa a liderança da disputa a deputado federal Carla Zambelli (PL) aparece em seguida com 89,90% dos votos apurados em São Paulo. Em terceiro lugar, Eduardo Bolsonaro soma até agora um terço de votação recorde obtida em 2018.

O coordenador do MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto) soma até o momento 900.652 votos, enquanto a aliada de Jair Bolsonaro conta com 860.031 votos. Boulos desistiu de concorrer ao governo de São Paulo para, segundo ele, fortalecer a esquerda no Congresso Nacional.

Eleito há quatro anos como o deputado federal mais votado da história, com 1.843.735 votos, o filho de Jair Bolsonaro soma 668.887 votos até agora. Em 2018, Eduardo Bolsonaro (então no PSL) surfou a onda bolsonarista que se espalhou pelo Brasil.