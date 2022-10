BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do Proarmas (Associação Nacional Movimento Pró Armas), Marcos Pollon (PL), foi eleito deputado federal liderando a corrida no Mato Grosso do Sul pela Câmara dos Deputados, com mais de 103 mil votos. Ele disputou pela primeira vez um cargo parlamentar.

O Proarmas se autointitula um movimento pela busca do "direito fundamental" da legítima defesa e apoiou postulantes a diferentes cargos na eleição deste ano. O grupo defende, principalmente, o interesse dos CACs (caçadores, atiradores e colecionadores).

Pollon ganhou notoriedade durante o atual governo por lutar a favor da pauta armamentista, bandeira do presidente Jair Bolsonaro (PL), e ser ligado ao deputado Eduardo Bolsonaro (PL), filho do mandatário.

O deputado eleito disse que decidiu se candidatar após conversar com o presidente Bolsonaro e, à Folha, confirmou que uma das visitas ao presidente foi para falar sobre sua candidatura.

Em setembro do ano passado, o deputado Eduardo Bolsonaro chegou a promover uma reunião entre Pollon e o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, para tratar das abordagens aos CACs.