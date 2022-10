SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Kátia Abreu (PP-TO) e Álvaro Dias (Podemos-PR) não se elegeram para um novo mandato no Senado. No Tocantins, Professora Dorinha (União Brasil) foi eleita com 50,4% dos votos válidos, enquanto Sérgio Moro alcançou 33,57% dos votos no Paraná.

Kátia Abreu ficou em segundo lugar, com quase 145 mil votos (18,5%). Eleita ao Senado pela primeira vez em 2006, ficou conhecida pela atuação na bancada ruralista. Foi deputada federal em dois mandatos, de 2000 a 2007, e ministra da Agricultura de 2015 a 2016, durante o governo de Dilma Rousseff (PT).

Já Álvaro Dias ficou em terceiro em seu estado, com quase 1,4 milhão de votos (23,9%). Dias está em seu quarto mandato como senador. Em 2016, votou a favor do impeachment da ex-presidente Dilma.