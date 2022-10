SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato do PT ao Senado Federal pelo estado do Ceará, Camilo Santana, venceu a disputa nas urnas neste domingo (2). Com 90,95% das urnas apuradas, ele somava 69,17% dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos.

Eleito governador em 2014 e reeleito em 2018, o petista também foi deputado estadual e prefeito do município cearense de Barbalha, e é um dos principais nomes do partido no Nordeste.

Pela projeção que alcançou nos últimos anos, com alto índice de aprovação dos eleitores na Bahia, Santana está sendo cotado para assumir um cargo em um eventual governo petista, em caso de vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O novo senador pelo Ceará passará a ocupar em 2023 a vaga de Tasso Jereissati, quadro histórico do PSDB. Jereissati foi governador do estado em três mandatos e senador por duas vezes. Ele chegou a ser cotado como vice na chapa de Simone Tebet (MDB) na corrida presidencial, mas não disputou nenhum outro cargo nas eleições deste ano e deve se retirar da vida pública.

Santana deixou para trás na disputa pelo Senado pelo Ceará a candidata do Avante, Kamila Cardoso, que teve cerca de 26,8% dos votos.

