BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Aliado de Jair Bolsonaro (PL), o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), se reelegeu deputado federal por Alagoas neste domingo (2).

Com 87,9% das urnas apuradas, Lira soma 194,2 mil votos e ocupa o primeiro lugar entre os deputados federais mais votados no estado. Em 2018, o parlamentar recebeu 143.858 votos e ficou em segundo lugar.

No estado, o candidato de Lira ao governo, Rodrigo Cunha (União Brasil), tinha cerca de 26% dos votos válidos, contra 46,8% registrados por Paulo Dantas (MDB).

O emedebista é apoiado pelo senador Renan Calheiros (MDB), adversário de Lira. Renan Filho (MDB), filho de Calheiros, foi eleito senador pelo estado.

Com a vitória, Arthur Lira deve tentar a reeleição à presidência da Câmara. No sábado (1º), ele confirmou que seu partido, o PP, negocia uma fusão com a União Brasil, sigla criada em fevereiro a partir da junção de PSL e DEM.

A nova legenda deverá reunir a maior bancada de deputados federais tanto nesta como na próxima legislatura, que se inicia em fevereiro. Isso aumentaria também as chances de Lira continuar no comando da Câmara mesmo em caso de vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Palácio do Planalto.