BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O ministro Ciro Nogueira (Casa Civil), um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL), pregou um boicote às pesquisas de intenção de votos no 2º turno das eleições.

A apuração dos votos ainda não terminou, mas o Datafolha projeta que o pleito presidencial só será decidido no segundo turno.

"Depois do escândalo que cometeram, todos os eleitores do presidente Bolsonaro só têm uma resposta às empresas de pesquisa: Não responder a nenhuma delas até o fim da eleição!!!", afirmou Ciro Nogueira nas redes sociais.

"Assim, ficará desde o início provado que qualquer resultado é fraudulento! Elas erraram absurdamente, criminosamente ou não? Somente uma investigação profunda poderá revelar", continuou.

A estratégia dos aliados do presidente é a de questionar o resultado das pesquisas de intenção de voto.

No caso do último Datafolha, a pesquisa apontou que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegaria ao primeiro turno com 50% dos votos válidos, ante 36% do rival. Neste domingo, com mais de 97% das urnas apuradas, o petista se aproximava de 48%, ante quase 44% de Bolsonaro.