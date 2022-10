SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após chegar ao fim do primeiro turno das eleições presidenciais em quarto lugar, Ciro Gomes (PDT) adiou por algumas horas o anúncio de decisão sobre seu posicionamento no segundo turno.

"Eu nunca vi uma situação tão complexa, tão desafiadora, tão potencialmente ameaçadora sobre a nossa sorte como nação", disse na noite deste domingo (2).

"Por isso eu peço a vocês mais algumas horas para conversar com meus amigos, conversar com meu partido, para que a gente possa achar o melhor caminho, o melhor equilíbrio para bem servir a nação brasileira", continuou o candidato que teve 3,4 milhões de votos, ou 3% do total.

Em comparação ao resultado obtido nas urnas em 2018, Ciro teve 73% menos votos. Nas últimas eleições, ele ficou em terceiro lugar com 13.344.371 votos nominais (12,5% do total).