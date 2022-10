SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Davi Alcolumbre (União Brasil) foi reeleito senador por Amapá neste domingo (2). Com 98,74% das urnas apuradas, o político tinha 47,67% dos votos válidos.

Ex-presidente do Senado, Alcolumbre é desafeto de Jair Bolsonaro, apesar de ser aliado do PL, o partido do presidente. Ele foi o primeiro judeu a presidir o Senado, entre 2019 e 2021.

O parlamentar trabalhou contra a aprovação de André Mendonça, ex-advogado-geral da União, para uma vaga no STF (Supremo Tribunal Federal), e acabou derrotado.

O confronto levou líderes evangélicos a ameaçar criar dificuldades para a eleição de Alcolumbre no estado.O grupo chegou a cogitar uma candidatura da ex-ministra Damares Alves no estado, mas ela acabou se candidatando pelo Distrito Federal, por onde se elegeu.