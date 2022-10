BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), reeleito neste domingo (2) com 50,3% dos votos válidos, afirmou que ficou surpreso com a vitória no primeiro turno e elogiou a ex-ministra Damares Alves (Republicanos), eleita para o Senado.

"Eu não esperava que fosse no primeiro turno. Eu achava que, realmente, a gente teria um segundo turno no Distrito Federal, mas eu estou muito feliz. Quero dizer a todos vocês que eu vou continuar trabalhando por essa cidade que eu acredito muito", afirmou o governador reeleito, prometendo melhorias na área da saúde no novo mandato.

O segundo colocado, com 26,2% dos votos válidos, foi o deputado distrital Leandro Grass (PV), candidato do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o governo do DF. O ex-vice-governador Paulo Octávio (PSD) teve 7,4% dos votos e terminou em 3º lugar. Ibaneis atribuiu sua vitória ao "trabalho" realizado e criticou Leandro Grass.

"Acho ele um bom político, uma pessoa honrada. Fez um trabalho infelizmente ruim durante a campanha. Ele atingiu muito a honra das pessoas. E eu quero que políticos dessa natureza sejam afastados da nossa cidade. Brasília precisa de uma boa administração e quem quer administrar o Distrito Federal não precisa ter políticos de uma qualidade tão ruim como foi Leandro Grass."

O governador elogiou a ex-ministra do governo Bolsonaro Damares Alves pela vitória no Senado. Damares recebeu 44,98% dos votos e derrotou outra ex-ministra do atual presidente, a deputada federal Flávia Arruda (PL), que teve 27% dos votos.

"Eu acho que a Damares entrou na campanha de uma maneira muito positiva. Ela colocou a proposta dela. Faltou isso, talvez, para a Flávia [Arruda]. Mas eu estou tranquilo e acho que a Damares será uma grande apoiadora do Distrito Federal", afirmou Ibaneis.

Flávia Arruda era a candidata ao Senado na chapa de Ibaneis Rocha, mas Damares Alves também pediu votos para o emedebista, embora tenha concorrido de forma avulsa.