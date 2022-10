SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), que vai disputar o segundo turno com o bolsonarista Carlos Manato (PL), declarou na noite deste domingo (2) que vai reorganizar a campanha e que não trabalhou para se reeleger no primeiro turno.

"Nós temos pé no chão. Trabalhamos até as 17h de hoje. Agora vamos conquistar a confiança do eleitor para que ele vote 40", afirmou Casagrande.

Questionado sobre os resultados das pesquisas que mostravam uma vitória em primeiro turno, o atual governador respondeu que as projeções das pesquisas não se concretizaram no país.

"Tanto no Brasil como em outros estados as pesquisas apontavam uma direção que não se concretizou. Hoje no Brasil os votos migram de um lado para o outro, de um candidato para outro".

Casagrande obteve 46,94% dos votos, ante 38,48% de Manato.