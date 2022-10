BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), foi o segundo mais votado em Minas, mas não conseguiu levar a disputa para o segundo turno. Às 21h30, com 97,75% das urnas apuradas, Romeu Zema (Novo) já estava reeleito em primeiro turno. O governador apresentava 56,32% dos votos, contra 34,91% de Kalil.

A campanha de Kalil ao Governo de Minas contou com o apoio do ex-presidente Lula (PT). Após o resultado, o candidato concedeu entrevista coletiva no prédio onde mora, no bairro de Lurdes, na região centro sul de Belo Horizonte.

O ex-prefeito de BH parabenizou o rival pela vitória e afirmou que o objetivo agora é se dedicar à campanha de Lula para o segundo turno. "Lula teve uma vantagem em Minas, agora nós temos que trabalhar para ampliar essa vantagem."

Com quase 98% das urnas apuradas em Minas, Lula tinha 48,11% dos votos, contra 43,75% de Bolsonaro no estado. Ele também disse que o resultado das urnas é inquestionável. Segundo Kalil, mesmo triste com a derrota, ele não pode reclamar de ter recebido mais de 3,7 milhões de votos.

"Eu posso dizer que estou com a consciência tranquila. Fiz uma campanha tentando tocar o coração do povo. Eu só toquei o coração de 35%, mas já é alguma coisa", afirmou Kalil. Segundo o ex-prefeito, receber menos votos que Zema em Belo Horizonte foi uma surpresa. Para ele, a eleição serviu para que a população do interior do estado passasse a conhecê-lo.

Kalil também fez elogios à Nikolas Ferreira (PL), vereador de Belo Horizonte, que foi o deputado federal mais votado da história de Minas Gerais, com mais de 1,4 milhão de votos. "Nikolas é extremamente inteligente. Ele fazia oposição a mim, mas ele é extremamente inteligente, ele é brilhante nos objetivos dele e parece que nasceu para a política", afirmou Kalil.