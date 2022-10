JOÃO PESSOA, PB (FOLHAPRESS) - O governador João Azevêdo Lins (PSB), 69, obteve 39,59% dos votos válidos e o ex-deputado federal Pedro Cunha Lima (PSDB), 34, conquistou 23,93% do votos, segundo o TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Eles disputarão o segundo turno da eleição para comandar o estado da Paraíba.

Os candidatos têm o desafio de convencer os eleitores que estão dispostos a enfrentar os principais problemas no estado, entre eles questões de segurança pública, desemprego e melhorias na área da saúde.

João Azevêdo Lins dedicou os últimos meses de campanha a visitar várias partes do estado, destacando feitos do governo na área da saúde, educação e as políticas públicas de segurança alimentar, principalmente durante a pandemia.

Também prometeu dar continuidade a investimentos para o desenvolvimento do Estado. O atual governador liderou pesquisas de intenções de votos desde o início da campanha.

Formado em engenharia civil pela UFPB (Universidade Federal da Paraíba) e professor aposentado do IFPB (Instituto Federal da Paraíba), o atual governador João Azevêdo Lins tem mais de 40 anos de atuação na área pública.

Foi secretário de Infraestrutura de João Pessoa (PB) e também ocupou a Secretaria de Estado da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia. Em 2018, foi eleito governador no primeiro turno.

Já Pedro Cunha Lima apresentou propostas voltadas para educação e terceiro setor, prometendo criar um programa que financie iniciativas da sociedade civil.

Ele ainda prometeu ampliar o número de delegacias da mulher e trazer recursos tecnológicos e valorizar a segurança pública.

Ex-deputado federal por dois mandatos, Pedro Cunha Lima é mestre em direito constitucional pela Universidade de Coimbra e atua como professor universitário e advogado.

Natural de Campina Grande, pertence a uma das famílias mais tradicionais da política do estado. Foi eleito deputado federal pela primeira vez em 2014 e se reelegeu em 2018.

Em sua carreira como deputado federal, obteve destaque por ser o deputado mais votado da história da PB em 2014 e por ser presidente da comissão de educação.

Também participaram da disputa os candidatos Nilvan Ferreira (PL, com 18,70%), Veneziano Vital (MDB, com 17,17%), Adjany Simplício (PSOL, com 0,44%), Major Fábio (PRTB, com 0,11%), Antônio Nascimento (PSTU com 0,05%) e Adriano Trajano (PCO, com 0,01%).