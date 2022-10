SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O presidente Jair Bolsonaro (PL) teve mais votos no primeiro turno deste ano do que teve em 2018, quando foi eleito presidente da República. Com 99,18% das seções totalizadas, o presidente já tinha 50.875.492 votos (43,36%), atrás do ex-presidenteLuiz Inácio Lula da Silva (PT), com 56.603.934 votos (48,24%).

Em 2018, Jair Bolsonaro, então no PSL, teve 49.276.990 votos (46,03%) e disputou o 2º turno contra Fernando Haddad (PT), que teve 31.342.005 votos (29,28%) naquele primeiro turno.

Vale lembrar que naquele ano foram 147.306.275 eleitores aptos a votar, sendo que 117.364.560 compareceram às urnas (79,67%). Os votos válidos totalizaram 107.050.673, equivalentes a 91,21%. Neste ano foram 117.335.944 votos válidos até o momento apurado.