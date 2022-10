BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Alexandre de Moraes, disse na noite neste domingo (2) que a Justiça Eleitoral cumpriu a missão de garantir segurança e transparência no pleito.

A declaração foi dada à imprensa após o TSE confirmar que Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) vão disputar o segundo turno da eleição presidencial, marcado para o próximo dia 30.

"Tivemos um dia todo de eleição com absoluta tranquilidade, o que não significa que não tenha havido intercorrências, declarou Moraes.

O ministro disse que os testes das urnas ainda mostraram que a "vontade popular foi digitada em cada uma das seções eleitorais".

A declaração de Moraes foi acompanhada por uma série de autoridades. Estavam ao lado do ministro a presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Rosa Weber, do Senado, além de ministros da corte e do TSE.

Ainda acompanharam a declaração o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas.

Observadores nacionais e internacionais das eleições, além de fiscais do pleito, como representantes de partidos, Polícia Federal e das Forças Armadas, também assistiram à fala de Moraes.