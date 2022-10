SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos), 58, que foi reeleito neste domingo, afirmou que vai priorizar as ações na área da saúde, segundo ele, o "grande gargalo" do estado.

"Temos hospitais para concluir, outros para fazer. Temos que dar uma atenção gigante nesta área", afirmou Barbosa, em uma rápida entrevista coletiva concedida logo após chegar ao seu comitê de campanha, onde cumprimentou apoiadores e eleitores, e festejou a vitória.

O governador preferiu não dizer, por enquanto, quem vai apoiar no segundo turno da eleição presidencial. "Eu continuo sem discutir esse tema. Os dois candidatos [Lula e Bolsonaro] tinham candidatos [à disputa pelo governo] aqui no Tocantins. Então, vamos falar sobre isso em outro momento.

O governador disse ainda que "já esperava a vitória" no primeiro turno. "Essa eleição me alegrou muito, mas não podemos deixar subir pra cabeça. Agora é trabalhar com os pés no chão e fazer o melhor para a nossa gente".