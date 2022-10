SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O candidato eleito ao governo do Piauí, Rafael Fonteles (PT), afirmou na noite deste domingo (2) que vai trabalhar para eleger o ex-presidente Lula no segundo turno das eleições. No estado, mais de 74% do eleitorado votou no Lula.

"Vamos nos dedicar de corpo e alma para eleger o Lula. Não tem tempo para descansar. A turma do Bolsonaro não brinca em serviço. Mais uma vez as fake news fizeram efeito nos estados da região Sudeste e de novo teve uma votação surpreendente de candidatos bolsonaristas em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais", disse.

Ainda segundo Fonteles, "no Nordeste, vamos manter a trincheira de resistência contra esse mal bolsonarista". O petista contou com o apoio do ex-governador Wellington Dias (PT), que foi eleito senador.

Em seu primeiro discurso, Rafael Fonteles disse que vai governar para todos e que priorizará os mais vulneráveis, promovendo a geração de emprego e renda. "Temos a responsabilidade de cuidar dos mais de 3 milhões e 300 mil piauienses. Politicamente temos que respeitar a vontade das urnas".

Rafael se emocionou ao falar do pai Nazareno Fonteles, ex-deputado federal e um dos fundados do PT no estado.