SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A governadora reeleita do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), atribuiu a vitória neste domingo (02) ao "reconhecimento do trabalho realizado para tirar o estado do buraco". "Foi um Estado falido que nós encontramos e com muita competência e sensibilidade social conseguimos ir arrumando a casa", disse à reportagem.

Fátima ressaltou que o Rio Grande do Norte mais uma vez mostra o protagonismo das mulheres na política, e que sua gestão deve focar no projeto de desenvolvimento sustentável, no combate à fome, na geração de emprego e no fortalecimento das políticas sociais. Ela também reafirmou apoio a Lula no segundo turno presidencial.

"A eleição para nós não terminou de maneira nenhuma. A estratégia fundamental vai ser ampliar mais ainda a votação de Lula no Nordeste. É muito importante para a gente derrotar esse projeto conservador representado por Bolsonaro, frisou a governadora.

Fátima é natural da Paraíba e mudou-se para o Rio Grande do Norte aos 15 anos de idade. Ela é formada em Pedagogia, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), desde 1980. No estado, foi professora da rede pública e sindicalista, antes de assumir o primeiro cargo eletivo, como deputada estadual, em 1995. Ocupou o cargo por dois mandatos, foi três vezes deputada federal, além de senadora por quatro anos. É governadora do estado desde 1º de janeiro de 2019.