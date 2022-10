BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Com apenas duas candidatas eleitas para a Câmara dos Deputados, as mulheres voltarão a ser minoria na bancada do Distrito Federal. Das oito vagas, duas foram preenchidas por mulheres: Bia Kicis (PL) e Érika Kokay (PT), reeleitas neste domingo (2).

Os outros seis eleitos pelo Distrito Federal são: Fred Linhares (Republicanos), Rafael Prudente (MDB), Julio Cesar (Republicanos), Professor Reginaldo Veras (PT), Alberto Fraga (PL) e Gilvan Máximo (Republicanos). Bia Kicis foi a deputada mais votada, com 214 mil votos.

Em 2018, os eleitores do DF escolheram cinco mulheres para a Câmara dos Deputados: Bia Kicis (PL), Érika Kokay (PT), Flávia Arruda (PL), Celina Leão (Progressistas) e Paula Belmonte (Cidadania).

A deputada federal Celina Leão foi eleita vice-governadora do Distrito Federal neste domingo na chapa do governador Ibaneis Rocha (MDB), reeleito. Já Paula Belmonte foi eleita deputada distrital e deixará a Câmara dos Deputados a partir do ano que vem.

Das cinco parlamentares, a única a ficar sem mandato em 2023 será Flávia Arruda, ex-ministra da Secretaria de Governo de Bolsonaro. A deputada perdeu a vaga do Senado para a também ex-ministra de Bolsonaro Damares Alves (Republicanos).