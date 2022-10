ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) - Os candidatos ao governo de Sergipe, Rogério Carvalho (PT) e Fábio Mitidieri (PSD), reafirmaram o apoio ao ex-presidente Lula (PT) na corrida para o segundo turno. Para eles, Lula deve dar foco às questões econômicas e concentrar os trabalhos nos estados onde obteve menos votos, para conseguir ganhar a eleição.

"Vou continuar dando apoio a Lula, mas para isso, ele deverá, principalmente, reforçar seu compromisso com a economia, para que mude a situação das famílias que passam fome. Será preciso também mobilizar mais a nossa militância, apostar mais em questões relacionadas à democracia, ao direito e à defesa da vida", disse Rogério.

Mitidieri diz que votou no candidato Lula e que continuará a apoiá-lo. "Eu estou feliz com o resultado, meu voto é dele, mas depende dele querer o meu apoio. Este resultado foi uma surpresa, porque as pesquisas indicavam outro cenário. Na minha avaliação, o candidato Lula terá que avaliar cada estado, já que aqui em Sergipe o trabalho foi bem feito e ele ganhou força".

Além da disputa pelo segundo turno, Fábio Mitidieri, que é aliado do grupo governista no estado, terá o desafio de manter seu apoio a Lula, já que uma ação movida pela coligação de Carvalho o proíbe de associar sua imagem à do ex-presidente. Mitidieri chegou a ser alvo de um mandado de busca e apreensão pela Justiça Eleitoral, durante a campanha do primeiro turno.