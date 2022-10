SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Jaime Bagattoli (PL), 61, foi eleito senador por Rondônia neste domingo (2). O empresário, que atua no ramo de combustíveis e do agronegócio no estado, venceu a eleição com 35,81% dos votos, à frente da deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos), que liderava as pesquisas e ficou em segundo lugar, com 32,17% dos votos.

Bagattoli, nascido em Presidente Getúlio, interior de Santa Catarina, mora há 48 anos em Vilhena (RO), e já havia concorrido ao Senado em 2018, quando foi o terceiro mais votado no estado. Ele assumirá a vaga de Acir Gurgacz (PDT), que deixará o cargo.

Apoiador do presidente Jair Bolsonaro (PL), chegou a defender, em entrevistas, a legalização de garimpos ilegais. A família chegou no estado em 1974 e, hoje, lidera um dos maiores grupos empresariais do estado, com foco no agronegócio, armazenamento de grãos, transporte de combustível, além de possuir posto de combustíveis.