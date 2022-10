MACEIÓ, AL (FOLHAPRESS) - O candidato à reeleição do governo de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), garantiu o empenho em garantir a eleição de Lula neste segundo turno. Segundo ele, o foco é que o governo estadual e a presidência possam ser unidos.

"Vou levar o nome de Lula aos 102 municípios, assim como fiz no primeiro turno. Nós defendemos as minorias, os negros, as mulheres, o servidor público, a garantia dos direitos trabalhistas. É dar prioridade a quem mais precisa, aos mais humildes", disse, em coletiva de imprensa.

Dantas recebe o apoio dos Calheiros nesta disputa pelo governo. Renan Filho (MDB) foi eleito para o senado. Ele deixou o cargo em abril deste ano e, após uma eleição indireta, Dantas foi eleito.

A disputa neste segundo turno será com Rodrigo Cunha (União Brasil), que recebe o apoio de Arthur Lira (PP), deputado federal mais votado de Alagoas nesta eleição. Com 100% das urnas apuradas, Paulo Dantas teve 46,64% dos votos, enquanto Rodrigo Cunha ficou com 26,79%.

