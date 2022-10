PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Tão logo se iniciou a contagem dos votos no Rio Grande do Sul, o ex-ministro Onyx Lorenzoni (PL) assumiu uma surpreendente liderança isolada na apuração. Encerraria a apuração com 37,5% dos votos, dez pontos a mais do que apontavam as pesquisas mais recentes.

Onyx se pronunciou à imprensa e apoiadores em seu comitê antes de saber se faria o segundo turno contra Eduardo Leite (PSDB) ou Edegar Pretto (PT), que travaram uma disputa voto a voto pela segunda posição, com sucesso do tucano candidato à reeleição.

Após pedir que a sua mulher iniciasse a fala puxando uma oração para abençoar as famílias de todos os presentes, o ex-ministro bolsonarista alfinetou Leite, reprisando as críticas que fez ao tucano pela gestão da pandemia.

"Nós não precisamos mais de governantes que se tranquem no palácio e tranquem tudo. Nós precisamos de um governo que vá ao encontro das pessoas", disse Onyx.

A celebração teve ainda um parabéns a você entoado para o próprio Onyx, que completa 68 anos nesta segunda-feira (3), e gritos para cada um dos aliados bem-sucedidos na eleição, como Hamilton Mourão (Republicanos), eleito senador.

Por fim, houve o coro de "mito", em referência a Jair Bolsonaro (PL), que foi o candidato a presidente favorito dos gaúchos, com 48,9% dos votos no RS.