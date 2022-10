SÃO LUÍS, MA (FOLHAPRESS) - O governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB), 64, foi reeleito em primeiro turno para comandar o estado pelos próximos quatro anos. Em votação disputada, a última apuração concluída nos estados neste domingo (2), ele obteve 51,14% dos votos válidos.

Em segundo lugar, ficou Lahésio Bonfim (PSC), com 24,99%. Weverton Rocha (PDT) obteve 20,7% dos votos, terminando em terceiro.

Carlos Brandão assumiu o governo quando o ex-governador Flavio Dino (PSC) se afastou para disputar a vaga maranhense no senado. Apoiador de Lula (PT), o atual chefe do Executivo conduziu uma campanha sem sobressaltos

Formado em medicina veterinária pela Uema (Universidade Estadual do Maranhão), Brandão tem atuação política no estado desde os anos 1990 tendo passado pelo PFL, PSDB, Republicanos. Neste ano se filou ao PSB para viabilizar o apoio de Lula na corrida estadual. Já foi deputado federal por dois mandatos e se elegeu vice-governador do estado por duas vezes, formando chapa com Dino.

Também participaram da disputa os candidatos Edivaldo Holanda Júnior (PSD), Enilton Rodrigues (PSOL), Frankle Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Simplicio Araújo (Solidariedade) e Professor Joas (DC).