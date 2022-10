SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado Luciano Bivar, presidente da União Brasil, foi reeleito por Pernambuco com 74,4 mil votos neste domingo (2). Depois de se ver envolvido em uma disputa com o presidente da República, Jair Bolsonaro (hoje no PL), pelo controle do PSL em 2019, ele comandou a fusão da sigla com o DEM. Neste ano, chegou a lançar sua pré-candidatura à Presidência, mas recuou; a União concorreu com a senadora Soraya Thronicke.

Dos clãs familiares tradicionais em Pernambuco, Pedro Campos (PSB) e Fernando Filho (União Brasil) foram, respectivamente, eleito e reeleito. Pedro é filho de Eduardo Campos, que foi governador e candidato à Presidência, morto em 2014; ele foi o terceiro mais votado do estado, com 172,5 mil votos. Fernando, que teve 155,3 mil, é filho do ex-líder do governo Bolsonaro no Senado Fernando Bezerra.

O professor Túlio Gadelha (Rede), namorada da apresentadora da Globo Fátima Bernardes, foi reeleito com 134,3 mil votos e segue para o segundo mandato na Câmara. O ex-ministro da Educação do governo Temer Mendonça Filho (União Brasil) também foi eleito.

Robeyoncé Lima, advogada trans, teve mais votos do que Bivar, 80,7 mil, mas o número foi insuficiente pelo quociente eleitoral para garantir um assento na Câmara.