SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O vereador paulistano Fernando Holiday, que ganhou notoriedade quando ainda era ligado ao MBL (Movimento Brasil Livre), não conseguiu se eleger para a Câmara dos Deputados neste domingo (2). Com 38.118 votos, ele será suplente do partido Novo em São Paulo.

Em 2016, aos 20 anos, ele foi o vereador mais novo a ser eleito na capital paulista. Negro e gay, Holiday se afastou do MBL no começo de 2021, em uma separação definida pelas duas partes como "amistosa". Oficialmente, as razões apontadas para a ruptura foram falta de prioridade dada pelo movimento a duas pautas que o vereador considerava fundamentais: a oposição ao aborto e a defesa de causas LGBT.