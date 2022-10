FOLHAPRESS - O caminhoneiro bolsonarista Marcos Gomes (PL), conhecido como Zé Trovão, foi eleito deputado federal por Santa Catarina. No total, foram 71.140 votos. Assim, Zé Trovão foi o 14º deputado federal mais votado no estado.

Zé Trovão é conhecido por ser um dos articuladores das manifestações de caráter antidemocrático de 7 de Setembro de 2021. Ele também organizou bloqueios em estradas. O caso fez com que Alexandre de Moraes, ministro do STF, decretasse a prisão do caminhoneiro por ser acusado de promover a incitação de atos violentos contra o Congresso Nacional e o Supremo.