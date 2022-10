SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O jornalista Marcos Uchôa, 64, que em agosto havia retirado a sua candidatura para o cargo de deputado federal do Rio de Janeiro, acabou recebendo 850 votos mesmo assim. Antes da eleição, ele descobriu que seu nome ainda constava nas urnas e pediu que não votassem nele.

"Não sei foi erro, não sei o que foi. Não tiraram o meu nome lá no TRE. Por favor, não votem em mim. Meu candidato para deputado federal é o Alexandre Saraiva. Eu lamento muito ter acontecido isso. Mas a culpa não é minha, é do partido [PSB]. Infelizmente mantiveram o meu nome", disse em vídeo.

A quantidade de votos não teria sido suficiente para uma eleição. Uchôa estreou na Globo em 1987. Em 34 anos na emissora, ele cobriu diversos eventos importantes. Foram dez Jogos Olímpicos, oito Copas do Mundo e também oito guerras. Também foi correspondente em Londres e Paris.

Em setembro, em entrevista à Folha de S.Paulo, o jornalista disse que renunciou ao cargo por não ter recebido do presidente do PSB no Rio de Janeiro, Alessandro Molon, as verbas que lhe cabiam para investir em sua campanha.

"Desde maio que estou perguntando para o Molon [quanto receberia]. Não para saber o número certo, mas a ordem de grandeza para me planejar. Passou maio, passou junho, passou julho. No domingo, dia 28 de agosto, não só não tinha o dinheiro, mas faltava informação [de quando receberia]. Constatei que era tarde demais. Era como se quisessem que eu jogasse os 15 minutos finais do jogo."