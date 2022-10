FOLHAPRESS - O governador reeleito do Pará, Hélder Barbalho (MDB), afirmou querer unir o Pará nos próximos quatro anos e evitou declarar apoio na corrida presidencial no segundo turno.

"Eu buscarei unir o Pará e fazer com que as diferenças possam ser diminuídas", disse Helder, no fim da noite de domingo (2). "Nós não podemos parar, fazer com que as obras diminuam. Temos que entregar aquilo que está em andamento. Nós precisamos melhorar temas como a educação, saneamento, acesso a água e infraestrutura".

Ele destacou ter sido a primeira no estado de umgovernador ter sido eleito no primeiro turno.

Sobre o segundo turno presidencial, Hélder reiterou ser preciso diálogo. "Nós vamos agora dialogar com a população e fazer com que esse país possa viver um ambiente de democracia, um ambiente de paz, tranquilidade e respeito ao próximo. Eu irei declarar meu apoio em breve".