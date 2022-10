SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Padre Kelmon (PTB), candidato à Presidência da República derrotado, só recebeu um voto na seção eleitoral em que votou, em Salvador.

De acordo com o boletim de urna do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), dos 345 votos possíveis, só um foi para o candidato.

No último debate promovido pela TV Globo, na quinta-feira (29) antes das eleições, Kelmon se tornou o terceiro candidato mais rejeitado, segundo pesquisa do Datafolha divulgada no sábado. O atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), é o que aparece com maior rejeição.

Depois do primeiro turno das eleições e após a apuração dos votos no Brasil, Kelmon ficou em sétimo lugar, com 0,07% dos votos, que representam 81.127 confirmações na urna.

Tags:

Salvador