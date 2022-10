BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou que foi muito significativo o desempenho de Jair Bolsonaro (PL) e seus aliados na eleição deste domingo (2).

Na avaliação do deputado, Bolsonaro terá, se reeleito, uma base mais sólida no Senado, com mais "conforto" para tomar decisões e aprovar projetos.

"Foi muito significativo o que Bolsonaro conseguiu. Ele elegeu os senadores que quis. PL fez 99 deputados federais. Existia uma avaliação positiva de vitória em 7 estados, mas o presidente foi bem em 13, com o DF. No caso de governadores também foi excelente. Foi muito significativa a eleição que ele fez", afirmou à Folha de S.Paulo.

Na opinião de Lira, a eleição agora ficará mais fácil para Bolsonaro, já que a base nos estados estará mobilizada para a campanha nacional e não das regiões.

"Vai ser um contra um e vão ter que discutir o que o Brasil quer. São dois modelos completamente diferentes. Agora não terá como fugir", disse o parlamentar. "A oportunidade agora é discutir propostas. Não tem mais padre."

Lira criticou os institutos de pesquisas, afirmou que algo precisa ser feito sobre o assunto, mas descartou a possibilidade de encampar a abertura de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito).

Aliados do presidente Jair Bolsonaro trocaram o discurso dos questionamentos às urnas eletrônicas para atacar as empresas que realizam pesquisas.

Alguns passaram a defender projetos que punam eventuais erros e também uma CPI.

"Há muita especulação. Tenho recebido muitos pedidos de CPI, mas não acho que seja o caso. Precisamos penalizar os institutos que erram, sim. Alguma coisa precisa ser feita. E estou falando de qualquer instituto, não de um específico", disse o parlamentar.

Sobre as eleições no Congresso, nas quais ele deve disputar a reeleição para presidente da Câmara, Lira afirmou que ainda não é momento de tratar o tema e ironizou as especulações políticas que davam o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como favorito para vencer no primeiro turno.

"Vamos fazer a eleição que falta, pra depois ver [a Câmara]. Tem segundo turno nacional, tem segundo turno em Alagoas. Até a semana passada, Lula estava elegendo presidente da Câmara, tava indicando ministro da Economia e estava fazendo ministro do Supremo. Agora vai ter que ganhar uma eleição."

O presidente da Câmara foi reeleito com 219 mil votos.

Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara em 2021 com o apoio de Bolsonaro e fez uma gestão alinhada ao presidente da República.

Apesar de não ser tão explícito na defesa de Bolsonaro como outros integrantes do centrão, Lira foi peça chave na campanha, tendo sido o responsável, por exemplo, por conduzir a aprovação no Congresso do pacote de bondades que era acalentado pelo bolsonarismo como essencial na sua tentativa de reeleição.