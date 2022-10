Foto: Paulo Inácio - Delegada Ione Barbosa, deputada federal terá como principal pauta de seu mandato políticas públicas voltadas para mulheres

Durante esta semana, a ACESSA.com fará entrevistas com candidatos (as) eleitos (as) para Deputado Federal e Estadual com domicílio em Juiz de Fora. A primeira foi com a Delegada Ione Barbosa (Avante) que concedeu entrevista coletiva para jornalistas avaliando como foi o período eleitoral e quais serão as propostas para os seus eleitores de Juiz de Fora e Zona da Mata.

Eleita com 52.630 votos, sendo eles 44.084 somente em Juiz de Fora, ao cargo de deputada federal, a deputada federal, falou sobre os seus principais trunfos: A política de segurança para mulheres.

“A minha pauta principal é a pauta da mulher. Nós temos um trabalho muito solidificado. Temos a Casa da Mulher aqui em Juiz de Fora, queremos levar essa casa que acolhe mulheres vítimas de violência e seus filhos e, também, as vítimas de pedofilia e suas mães, onde elas podem ficar. Temos essa casa que é referência em todo o Estado de Minas Gerais.”



De acordo com a Delegada, é preciso levar as mulheres para os status de poder. Ela relembra a época em que foi candidata à prefeitura de Juiz de Fora, em 2020, pelo Partido dos Republicanos, onde recebeu 56.699 votos. Para ela, há falta de estrutura para que as mulheres ocupem espaços de poder e que a partir de seu mandato, as mulheres terão mais oportunidades.



Uma outra pauta defendida pela deputada é a segurança pública. Para ela, há um baixo efetivo de agentes de segurança e que há falta de concursos públicos para repor o efetivo. A delegada ainda ressalta que é necessário ter mais policiais femininas no combate a violência doméstica.



“É pauta nossa também a segurança pública. Nós temos um efetivo da Polícia Civil, da Polícia Militar, dos policiais penais, dos Bombeiros, dos agentes socioeducativos muito baixo, onde estão aposentando e não está sendo feito os concursos necessários para que esse efetivo seja renovado. Queremos ser a voz da segurança pública no sentido de efetivo, estrutura e mais policiais femininas. Temos poucas policiais femininas justamente para qualificá-las no trato da violência doméstica.”



Ione também falou sobre desenvolvimento econômico em Juiz de Fora. De acordo com a deputada, é necessário dar oportunidade para os jovens, além de trazer mais empresas para a região para o crescimento da economia da cidade.



“Precisamos dar a oportunidade de primeiro emprego para os jovens. Precisamos trazer empresas para que possam vir para Juiz de Fora e gerar emprego. É o que nós estamos precisando. Na nossa campanha nós vimos muito isso. Muitas pessoas chegaram até nós pedindo emprego. Muitas mulheres são chefes de família e não tem como se sustentarem. Então precisamos ver uma forma de articular projetos no sentido de trazer empregos aqui na nossa cidade e em toda Minas Gerais.”



A delegada também falou sobre as dificuldades enfrentadas durante a campanha eleitoral. De acordo com Ione, sua campanha não teve muita estrutura, como foi a dos seus oponentes e que seu mandato será representativo, onde todas as pessoas serão ouvidas.



“A estrutura para os que já estão é muito maior em relação àqueles que estão chegando. Eu sempre digo que parece que o sistema é feito para perpetuar. Isso é muito sério. Estamos chegando agora e não temos estrutura. Minha campanha foi chamada de campanha do tostão contra o milhão, onde com pouco recurso e nenhum cabedal político, viemos com o nosso trabalho e a nossa coragem enfrentar esse sistema pesado. Graças a Deus conseguimos e como conseguimos? Corpo a corpo, conversando com os eleitores, abraçando o eleitor, é colocando as nossas propostas, contando a nossa verdade. Foi muito bacana, mas não foi fácil.”



Tags:

Deputada federal | eleita | Ione Barbosa